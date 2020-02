Pomeriggio 5, Marco Masini confessa: "C'è una donna nella mia vita", il sospetto su Sanremo

Scoop. Ennesimo. Stavolta è Marco Masini, ai microfoni di Pomeriggio 5, a sganciare la bomba: ci sarebbe una donna nella sua vita (forse Musa ispiratrice della canzone sanremese). Lo scoop arriva in un’intervista a Pomeriggio 5 che rompe l’assenza di gossip bella vita del cantante. Che non ha mai "spiattellato” ai quattro venti amori e passioni. Masini ha sempre mantenuto un certo atteggiamento di lontananza dalla cronaca rosa. A Diva e donna aveva raccontato: “Con qualche donna sono stato uno st***o. Ma anche io ho sofferto per amore. Un figlio non è arrivato ma, come per tutto nella vita, mi assumo le mie colpe”. Poi a Sorrisi e Canzoni ha parlato della sua ultima canzone così: “Il confronto nasce dall’esigenza di affrontare me stesso con una canzone pop, con le caratteristiche che mi appartengono, quindi con momenti di romanticismo ma anche di forte rabbia e di consapevolezza”.

di Francesco Fredella