Grande Fratello Vip, la telefonata ad Ambra Lombardo: "Siamo insieme", l'ultimo colpo di scena

Altro che crisi! Kiko Nalli e Ambra Lombardo, la professoressa del Grande Fratello Vip, sono felici più che mai. Ma, come ormai sanno bene i loro fan, non amano stare troppo sotto i riflettori del gossip. Negli ultimi mesi, probabilmente, hanno dovuto dribblare tra giornalisti e paparazzi sempre sulle loro tracce.

Una piccola eccezione, però, l’hanno fatta regalando un fuoriprogramma ai loro fan. In collegamento con RTL102.5 Viaradio Kiko, ad un certo punto, ha passato il telefono ad Ambra. “Siamo insieme in giro in questo momento”: dice l’ex gieffina. E così, con un colpo di spugna, è stato cancellato ogni dubbio sulla fine della loro storia. Kiko e Ambra si amano. “Un amore nato nella casa, come vedere, può resistere anche fuori. Per fortuna. Ma noi non amiamo sbandierare tutto ai quattro venti”, precisa Ambra (che non ha mai lasciato il proprio lavoro di professoressa). Anche Kiko, uno dei 10 hair stilist più quotati al mondo, sta vivendo un bellissimo momento professionale. Pare, altra indiscrezione, che abbia firmato un mega contratto. Bocche cucite per adesso.

di Francesco Fredella