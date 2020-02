Dritto e Rovescio, niente pubblico per coronavirus? Colpo di genio di Del Debbio: come frega la Lombardia

La puntata di giovedì 27 febbraio di Dritto e Rovescio su Rete 4 andrà in onda a porte chiuse. Il pubblico, dunque, non sarà in studio, in ottemperanza all'ordinanza della Regione Lombardia, che ha vietato il pubblico nelle trasmissioni televisive lombarde. Ma il conduttore, Paolo Del Debbio, non rinuncerà al calore del suo pubblico. Infatti, sarà allestito un parterre dagli studi Mediaset di Roma proiettato con un maxi led negli studi di Cologno Monzese, da dove va in onda la trasmissione. La ordinanza regionale sul divieto di pubblico colpirà altre trasmissioni Mediaset come Le Iene, Striscia la notizia, Mattino e Pomeriggio Cinque, Live-Non è la D'Urso, e adesso anche quelle di Rete 4.