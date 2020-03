Heather Parisi contro Lorella Cuccarini: "Giustifica Zaia a La Vita in diretta? È in malafede o appartiene a un partito"

Francesco Fredella 04 marzo 2020 a

Tutto parte da un tweet. Infuocato. Ma si sa da tempo: i rapporti tra Haether Parisi e Lorella Cuccarini non sono rose e fiori. Già ai tempi di “Nemica amatissima”, uno show che le vide in tv insieme, organizzarono separatamente la conferenza stampa. E tutto questo confermò in breve tempo la voce di un rapporto tesissimo, sul filo del rasoio. Adesso la ballerina che vive ad Hong Kong commenta su Twitter una frase della conduttrice de La vita in diretta. La Parisi dice: “Chiunque cerchi di giustificare, redimere o legittimare le parole di Zaia sui cinesi o è intellettualmente in malafede o lo fa per spirito di appartenenza a un partito”. E parte anche l’hashtag: #ballerinasovranista.