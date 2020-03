Avanti un altro, dramma al programma di Paolo Bonolis: fuga dall'Italia di Francesca Brambilla

13 marzo 2020 a

a

a

Un dramma colpisce Avanti un altro, il programma di Paolo Bonolis. Francesca Brambilla la "Bona Sorte" del programma, ha infatti dovuto abbandonare l'Italia per stare al fianco di sua madre, malata di Sla. Una persona dunque a rischio più delle altre nel bel mezzo dell'emergenza coronavirus. Considerate le misure restrittive, la Brambilla è partita alla volta dall'Egitto appena prima che tutto lo Stivale diventasse zona rossa. Contattata telefonicamente da ilgiornale.it, la Brambilla ha spiegato: "Sono andata via perché la mia mamma, come alcune persone sanno, è malata, ha la sclerosi multipla, quindi è in cura. Ogni settimana fa le terapie e ha le difese immunitarie molto basse - rimarca -, sono riuscita a portarla via dall’Italia proprio per questo motivo, per la grande paura. Penso che prolungheremo e rimarremo fino ad aprile, è l’unica soluzione. Rimango comunque super attiva e vicina all’Italia facendo donazioni anche se non sono lì è come se lo fossi", ha concluso. Parole drammatiche e toccanti.