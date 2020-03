Piero Chiambretti ricoverato: "Coronavirus? Tampone incerto. La situazione è dura". Preoccupa la madre

18 marzo 2020 a

Dopo le voci, la conferma: Piero Chiambretti e la madre sono stati ricoverati ieri, martedì 17 marzo, a Torino. La signora, Felicita, è positiva al coronavirus: il test effettuato all'ospedale Mauriziano del capoluogo piemontese non lascia spazio a dubbi. I due, per inciso, sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso. Ma fonti ospedaliere citate da Il Giornale fanno sapere che il tampone effettuato su Chiambretti abbia dato "esito incerto": al momento, insomma, il conduttore non è formalmente positivo. Il protocollo, però, prevede che giovedì venga ripetuto l'esame.

"Piero Chiambretti ricoverato, positivo al coronavirus": la bomba di Dagospia

Il popolare conduttore, dicono, stava male da giorni: era chiuso in casa da una settimana con i primi sintomi, poi le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore. Proprio come accade alla maggior parte dei contagiati. Fonti ospedaliere sempre citate da Il Giornale dicono che "la situazione è dura", anche perché le condizioni della madre, che ha più di 80 anni, preoccupano. Da Mediaset, per ora, resiste una fitta privacy. Forza Piero, forza Felicita!