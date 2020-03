Grande Fratello Vip, Adriana Volpe e la morte del suocero: "Sono stata travolta", cosa è accaduto davvero

25 marzo 2020 a

Dopo il tragico lutto, la morte del suocero Ernesto Parli portato via dal coronavirus, e l'addio prima del tempo alla casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe racconta a Chi questi giorni drammatici. Intervistata dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, conduttore anche del Gf Vip, la Volpe spiega: "Come sto? È molto complicato rispondere. Diciamo che navigo a vista. Da un lato sono molto provata per la perdita di mio suocero, ma al contempo felice di essermi ricongiunta alla mia famiglia in questo delicato momento". Quindi entra nel merito di quanto le è accaduto all'interno della casa del reality di Canale 5: "Due settimane fa sono stata travolta: prima la notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella Casa, poi il virus ce l’ha portato via. Ancora non trovo parole, sono sincera", rimarca Adriana Volpe. E ancora: "Stiamo vivendo un momento molto delicato, bisogna avere la consapevolezza di essere di fronte ad una pandemia che dobbiamo contrastare. Dobbiamo avere fiducia nei ricercatori e sperare di trovare qualcosa che contrasti questo virus. Sono orgogliosa di essere italiana", conclude la conduttrice.

