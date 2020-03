Pooh, Facchinetti e D'Orazio in campo per Bergamo: una canzone per la città

Francesco Fredella 27 marzo 2020 a

La musica vince. Fa sognare, sperare e unisce tutta l’Italia in un momento difficilissimo. Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio - i due ex Pooh che hanno fatto sognare l’Italia per 50 anni - adesso scendono in campo per Bergamo, delle città in ginocchio per il Coronavirus. L’iniziativa si chiama Una canzone per Bergamo e prevede l’uscita di un brano (scritto da Roby Facchinetti e Stefano D’Orazio) dal titolo Rinascerò Rinascerai (Sony Music), in uscita da oggi 27 marzo. La canzone è nata a sostegno dell’emergenza da Coronavirus, in particolar modo per la città di Bergamo gravemente colpita dall’epidemia. I proventi saranno, infatti, interamente devoluti all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Domani - sabato 28 marzo - i due cantanti saranno ospiti su RTL 102.5 dedicherà dalle 8.00 alle 9.00 per uno spazio speciale all’interno di Non Stop News. I due artisti come è nato il progetto e come poterlo sostenere (parteciperanno anche personalità della città di Bergamo come il Sindaco Giorgio Gori, Giorgio Pasotti, Sofia Goggia e altri).