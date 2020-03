Piero Chiambretti colpito da coronavirus, l'amica: "Una tragedia, combatte in ospedale"

29 marzo 2020 a

a

a

No, la battaglia di Piero Chiambretti contro questo maledetto coronavirus non è ancora finita. Il conduttore di Cr4-La Repubblica delle Donne, infatti, resta ricoverato all'Ospedale Mauriziano di Torino, dove si trova dallo scorso 17 marzo e dove è morta la mamma Felicita, anche lei colpita dal Covid-19. A rivelare quanto ancora per il conduttore Mediaset sia dura ci pensa un'amica, Wilma Ghia, intervistata dal settimanale DiPiù: "Combatte in ospedale - ha spiegato -. Prego per lui. Mai avrei immaginato che sarebbe stato colpito da questa tragedia". Dunque, sulla mamma Felicita ha aggiunto: "Se era felice suo figlio, era felice anche lei, che aveva intuito il talento del suo ragazzo. Il suo segreto era quello di farlo sentire libero". Infine, Wilma conclude sottolineando che "per Chiambretti, aver perso Felicita nello stesso ospedale in cui si trovava ha costituito la disperazione più grande. Non si può accettare. Questo virus è riuscito ad allontanare le persone che non si erano mai separate, come loro", ha concluso.

Coronavirus, Cristiano Malgioglio esulta per l'aiuto di Cuba: "Cuore straordinario, grazie a tutti i medici"