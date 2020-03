Ballando con le stelle, clamoroso diktat di Milly Carlucci ai ballerini in quarantena: la soldatessa della Rai

Roberto Alessi 29 marzo 2020 a

a

a

A Milly Carlucci ovviamente hanno bloccato il programma Ballando con le stelle, doveva partire ieri, 28 marzo, però Millona non molla il colpo e da vera soldatessa della Rai (suo padre per altro era un generale) ha ordinato ai suoi ballerini trincerati a casa come tutti di mettersi a disposizione del pubblico insegnando esercizi dal profilo Instagram di Ballando con le stelle. Se qualcuno di loro pensava di rimanere a oziare è rimasto deluso: ed ecco Raimondo Todaro insegnare come sciogliere collo e spalle, Maria Manchkova fare aerobica dolce, Ornella Boccafoschi, altra splendida ballerina, insegnare perfino una ginnastica da fare a letto (e migliaia di uomini si fionderebbero con lei su quel letto a una piazza, ma non è quello che pensano). Tutti i ballerini di Ballando sono stati precettati, uno per mattina, con la colonna sonora Azzurro, di Adriano Celentano. E Milly che fa? «Io so come allenarmi da sola». Sincera o furbona? Perché, diciamolo, far ginnastica a casa è una gran rottura, io ho messo su già tre chili, proviamo anche con i ballerini di Ballando: tentar non nuoce.

Ballando con le Stelle addio? Torna Fiorello: la mossa spacca-share della Rai