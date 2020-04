Rocco Siffredi in Ungheria, gli effetti clamorosi del coronavirus sotto le lenzuola

05 aprile 2020 a

Rocco Siffredi è a Budapest, in Ungheria, è lì che produce i suoi film a luci rosse, è lì che tiene la sua accademia che insegna ai ragazzi che vogliono diventare attori hard come lui (tutti nella speranza di trombare ed essere pure pagati), è lì che mostra come si fa e quello che ha a differenza dei più che hanno meno. Rosa, la moglie sta a casa paziente, il lavoro è lavoro.

Ma ora Rocco per la prima volta in 25 anni di matrimonio (e due figli splendidi alti due metri e che non hanno intenzione di smutandarsi come il babbo) quello che ha non lo usa per lavorare, visto che anche la sua attività si è fermata per la quarantena mondiale. Per la prima volta è solo per la moglie. Rocco, un po' di riposo, seppur forzato, ti farà anche bene. «Sì, ma non ci sono molto abituato, o meglio mi era capitato solo un' altra volta, quando sono andato all' Isola dei Famosi, e per 15 giorni non ho schiacciato chiodo. Mai stato così compresso ieri come oggi».