La Vita in Diretta, la notizia sconvolge Lorella Cuccarini: "È un pugno al cuore"

"È un pugno al cuore". Lorella Cuccarini, durante La Vita in Diretta, non trattiene un amaro sfogo sulla situazione che stra travolgendo il Paese. La conduttrice, da sempre in onda su Rai Uno con il collega Alberto Matano si occupa anche di coronavirus. Qui, attraverso servizi e interviste, i telespettatori vengono costantemente aggiornati sull’attuale situazione. E proprio nella seconda parte del programma andato in onda venerdì 3 aprile, a ridosso dell’aggiornamento dei dati relativi al bollettino dell’epidemia, la Cuccarini si è lasciata andare.

“Ogni giorno, a questo punto della trasmissione, raccontiamo le vostre storie. E oggi lo facciamo con un’amica di Rai1, Cristiana Capotondi, che vedo già collegata con noi.” E ancora: “Non è facile questo momento della trasmissione, devo ammetterlo, perché ogni giorno per noi è come un pugno al cuore”, ha ammesso la padrona di casa in riferimento alla difficoltà con cui si passa da un argomento triste a un altro più leggero.

