Gianluca Grignani fa 48 anni e si regala una canzone. Segnate questa data...

Francesco Fredella 08 aprile 2020 a

Dopo aver aperto il 2020 con un nuovo brano - che ha avuto un grandissimo successo - Gianluca Grignani torna in radio con il secondo singolo. Da venerdì 17 aprile sarà in rotazione il brano dal titolo Dimmi Cos’hai (Falco a metà/Sony Music Italia), che fa parte della trilogia "Verde Smeraldo" della quale la prima parte sarà in uscita entro l'anno.

Il suo successo, dopo diversi anni di stop, è stato segnato da Tu che ne sai di me, in uscita esattamente il primo giorno del 2020. Adesso , Grignani - icona assoluta degli anni Novanta - ha deciso di festeggiare in modo particolare i suoi 48 anni. Ed ha deciso, nel giorno del so compleanno, di “sfornare” un altro brano che ha già il sapore del successo. Dimmi Cos’hai: una ballad che contiene la contaminazione di tre generi musicali, il blues, il pop e la bossanova.

Per quanto riguarda le due date live - che inizialmente previste per il 25 e 30 aprile - sono state rimandate al 25 ottobre al Fabrique di Milano e 30 ottobre all’Auditorium Parco della Musica a Roma, a causa dell’emergenza da Coronavirus.

