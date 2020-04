Adriana Volpi in crisi con Roberto Parli? Il post del marito per il papà morto: "Cosa le dicevi sempre". Un segnale

11 aprile 2020 a

a

a

"Il mio primo compleanno senza di te". Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ricorda su Instagram il padre, morto poche settimane fa per coronavirus a 76 anni. Un lutto improvviso che ha travolto anche la showgirl, che proprio dopo la scomparsa del suocero ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip su due piedi.

"Di cosa ha bisogno per esistere". Adriana Volpe mai così estrema: umilia (nell'intimo) Antonio Zequila

Nel frattempo, uscita dalla casa, si sono rincorse le voci di una crisi coniugale, anche a causa della "tenera amicizia" con Andrea Denver nata nel reality e che per la verità la Volpe ha sempre cercato di tenere come tale. Il posto di Parli per il padre, lungo e commovente, chiama in causa anche lei. "Caro papà, sei stato e sei un grande uomo disponibile e generoso con tutti! Oggi è il mio primo compleanno senza di te con il cuore a pezzi! Ma voglio che sia tu a festeggiare per me!".

Poi l'aneddoto emozionante: "La tua famiglia è sempre stato tutto per te, hai sempre lottato per tenerla unita e sempre dato forza a tutti e spronato tutti noi per fare sempre il meglio e non mollare mai! Mi ricordo ad Adriana dicevi sempre: 'Tu sei da prima serata, devi condurre Sanremo!’". Riferimenti che a molti non sembrano casuali e un tentativo per riavvicinarsi ad Adriana. Vero? Falso? La Volpe ha commentato così: "Sono parole che toccano il cuore, buon compleanno". Sincera, affettuosa, ma forse un po' troppo formale e freddina per sgombrare i dubbi dei più maliziosi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.