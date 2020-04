Alena Seredova, la confessione sulla quarantena: "Devo farlo anche tre volte", vita da incubo (in cucina)

15 aprile 2020 a

Alena Seredova vicina al parto. A raccontare come sta passando i due mesi prima della nascita della sua bambina è la stessa modella, in quarantena con i figli nella casa del compagno. L'ex moglie di Gigi Buffon ha infatti confessato a Gossip e Tv qualche piccolo disguido familiare, perché tra le lezioni online dei figli e le tante riunioni di Alessando Nasi (manager della holding Exor e cugino di John e Lapo Elkann ndr) via Skype non riesce sempre a trovare il momento in cui riunire tutti. "Mi capita - confida - di dover preparare il risotto tre volte nello stesso pasto".

D'altronde, non è facile vivere reclusi. "I miei figli - racconta la Seredova - non sono abituati a questi tempi lunghi e ai ritmi rallentati”. Per questo Alena ammette di stare cercando in tutti i modi di tenerli occupati, prima che la sorellina entri a far parte della loro vita, anche se "per loro - come ribadisce - non è ancora una presenza”. Ma lo sarà ben presto.

