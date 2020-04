Coronavirus, Cristiano Malgioglio triste per la morte dell'amico Christophe: "Mi dispiace, era adorabile"

Francesco Fredella 17 aprile 2020 a

Cristiano Malgioglio è addolorato. Ancora sotto choc per la morte del suo amico Christophe, il famoso cantante di origini italiane, che ebbe un successo strepitoso in Francia negli anni Settanta. Il suo vero nome era Daniel Bevilacqua. Il Coronavirus l’ha portato via. Ad annunciare la morte è stata sua moglie. “Ci lascia uno dei più grandi cantautori di origine Italiana Christophe. Avevo avuto la fortuna di lavorare con lui per scrivere i testi in italiano delle sue stupende canzoni come la magica ‘Le dirò parole blu’. Ricordo la sua generosità e una Parigi magica. Manchi…”, scrive su Twitter. Questo suo messaggio fa eco a quello di Carla Bruni, che si trova a Parigi.

“Mi dispiace, era adorabile oltre che un grande cantautore. Avevo scritto per lui alcuni brani con i miei testi in italiano. Ricordo: ‘Adesso sì domani no’ un bel successo in Italia. Mi aveva scelto come paroliere dopo aver ascoltato i testi delle mie canzoni scritte per Mina. Un grande che ci lascia una pena nel cuore”, racconta Malgioglio. Uno dei ricordi rimasti impressi nella sua mente va ad una notte di tanti anni fa quando Cristiano andò in Francia. “Un giorno il cantante Christophe, con cui stavo lavorando, mi portò in un locale dove mi presentò Serge Gainsbourg, che preparava un disco per Brigitte Bardot e mi chiese se avessi qualche pezzo da dargli. Scrissi il testo di L’importante è finire in una notte fredda mentre alloggiavo in un hotel sugli Champs-Élysées e non riuscivo a dormire perché non c’erano le tende”, aveva svelato in un’intervista a TgCom24.

