Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese: "Stavo per vincere, al televoto ero 70/30. Poi è cambiato qualcosa..."

18 aprile 2020 a

a

a

La vendetta di Patrick Ray Pugliese su Antonio Zequila. I due si sono beccati ogni giorno al Grande Fratello Vip, il primo si è preso anche del "lardoso", ma ora, intervistato da Fanpage.it, si sfoga: "Quella di Zequila è stata pura strategia. È stato uno sbruffone... Allora ho deciso di avvicinarmi ma non ha voluto sentire ragioni. Quindi gli ho fatto provare il televoto. Il risultato dell’8% credo gli resterà tatuato a vita. Se l’è cercata con cattiveria quella fine. È impazzito, ha perso il polso dopo avere fatto un percorso ignobile. Nemmeno per un secondo - conclude - mi sono sentito offeso da Zequila perché non ho alcuna stima intellettuale nei suoi confronti".

"Palla di lardo", "Che razza di persona sei". Zequila-Patrick, incrocio pericolosissimo: finisce in disgrazia

A Pugliese restano anche dei dubbi sul televoto che lo ha isto eliminato in finale: "Ma io stavo per vincere, è cambiato qualcosa lì. Ero al 70/30 mi hanno detto da più parti. Resta il fatto che mi fa piacere esserne uscito pulito. Con Salvo Veneziano ho schivato una pallottola, anche se non c"entravo niente", spiega alludendo alla squalifica per frasi sessiste del concorrente siciliano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.