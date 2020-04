Federica Torti multata mentre va a fare la spesa. "Non ci prenda in giro, lei fa jogging". Pronto il ricorso

18 aprile 2020 a

Anche Federica Torti, volto noto di Mediaset e Sky, incappa nelle maglie del lockdown. Maglie fin troppo strette, a giudicare dallo sfogo della conduttrice su Facebook, dove ha raccontato di essere stata multata mentre andava semplicemente a fare la spesa. Le forze dell'ordine avrebbero deciso di fermarla perché vestita in modo sospetto: pantaloncini corti e scarpe da ginnastica. In altre parole, credevano si fosse allontanata da casa ("Il supermercato più vicino è a un chilometro e mezzo", ha spiegato lei) non per fare le spese, ma per fare jogging.

"Un provvedimento restrittivo fatto ingiustamente alla mia libertà personale", è l'accusa della Torti, che ora vuole fare ricorso e col padre magistrato realizzerà un vademecum su come tutelarsi in caso di multa ingiusta. "Nessuno mette in discussione che in questo periodo sia da evitare ogni incontro, e che ogni persona debba tenere dall'altra, per motivi di sicurezza sanitaria, una certa distanza e precise precauzioni - ha premesso su Facebook -, ma una cosa è pretendere giustamente questo comportamento, altra cosa è spingersi fino a vietare ad una persona di andare da sola a fare la spesa, nel supermercato più vicino casa, a camminata veloce, con lo zaino in spalla". "Quando mi hanno fermata e ho presentato l’autocertificazione hanno detto che li stavo prendendo in giro, che non stavo andando a fare la spesa, ma jogging, e io ho risposto che non mi metto i tacchi per andare al supermercato". Non è servito.

