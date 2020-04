Coronavirus, la profezia dei Rolling Stone sulla quarantena: il brano del 2019 sulla ”città fantasma"

Francesco Fredella 24 aprile 2020 a

a

a

“Living in A Ghost Town”: brano inedito dei Rolling Stones. Che ha tutto il sapore della profezia. Dopo 8 anni la band fa sognare di nuovo i fan. E Mick Jagger assicura su Instagram: "Non è stato scritto ora ma si adatta alla situazione che stiamo vivendo. E' la storia di un posto pieno di vita che diventa un luogo dove non c'è più niente... una ghost town".

"Buongiorno, scusate", gaffe clamorosa per Vanessa Incontrada: parla in diretta al pubblico, ma... le scappa un rutto

Le parole del brano fanno venire la pelle d’oca. “La vita era così meravigliosa prima che ci chiudessero tutti, ci sentiamo come un fantasma che vive in una città fantasma": sembra proprio di rivivere le sensazioni della quarantena. Si tratta di una canzone scritta nel 2019, probabilmente tra Los Angeles e Londra fanno sapere gli addetti ai lavori. “Con questo casino abbiamo deciso che fosse il momento di terminarla e pubblicarla adesso”, assicura la band. Adesso basta ascoltarla per sognare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.