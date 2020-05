Live, Barbara D'Urso in corsia di sorpasso tra i talk: il botto della domenica sera

04 maggio 2020 a

Il totale degli ascolti regala, di nuovo, una cifra a doppio zero che fa sorridere Mediaset. Il talk della domenica lo vince Barbara d’Urso con una puntata show del suo Live-Non è la D'Urso. La regina di Cologno preme ancora sull’acceleratore e batte Fazio e Giletti. Su Canale 5, Live-Non è la D’Urso, raccoglie davanti al video 2.389.000 spettatori pari al 12.2% in media con picchi di 4 milioni e 21% di share. Interazioni web alle stelle con 11 milioni di contatti. Tutto questo senza le amate “sfere”, che il pubblico ha apprezzato tantissimo in questi anni. Su Rai2, invece, “Che tempo che fa” oscilla tra il 9 e il 9.7% di share. Giletti, su La7, va dal 6 all’8.8%. Nessuno dei due conduttori riesce a raggiungere Barbarella. Che vola. Di nuovo.

