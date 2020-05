Coronavirus, Soleil Sorge e l'odissea ai Caraibi: "Non mi sembra vero"

Francesco Fredella 08 maggio 2020 a

Un incubo da dimenticare. E’ finita nel migliore nei modi, per fortuna, la disavventura che Soleil Sorge (ex di Jeremias Rodriguez) aveva raccontato sui social. Adesso è riuscita a tornare in Italia dai Caraibi. “Anche noi qui siamo in quarantena. Stiamo nel nostro appartamento e ogni tanto quando non c’è nessuno cerchiamo di scendere in piscina a prendere un po’ di sole - aveva detto qualche settimana fa mandando tutti in allerta. Ma anche qui la situazione non è molto diversa dall’Italia. Ci sono meno casi, fortunatamente, ma tutto il mondo è uguale in questo momento. Purtroppo ieri sera dovevamo ripartire ma ci hanno cancellato il volo”.

“L’odissea è finita, si torna in Italia!”, dice Soleil nelle sue storie. “Non mi sembra vero, non ci credo. Scusate l’assenza di questi giorni, non vi ho detto nulla perché come le altre volte non si sapeva se effettivamente saremmo partiti e se avessero cancellato anche questo volo. Comunque ho preso questi giorni per stare con mio padre andare all’avventura come piace a noi. Questi sono i momenti per qui vale la pena vivere”, conclude. Adesso, però, i più curiosi vogliono sapere se abbia già mandato un messaggio a Jeremias Rodriguez. Con lui, secondo fonti ben informate, ci sarebbe ancora un buon rapporto. E c’è anche chi metterebbe la mano sul fuoco parlando di un riavvicinamento. Indiscrezione, invece, che secondo la maggior parte dei fan del fratello di Belen non avrebbe alcun fondamento di verità

