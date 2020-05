Little Richard è morto a 87 anni. Fu tra i padri fondatori del rock'n'roll

09 maggio 2020 a

Little Richard, uno dei fondatori del Rock and Roll, è morto a 87 anni. A partire da Tutti Fruttii nel 1956 è stato protagonista con una serie di successi inarrestabili, Long Tall Sally e Rip It Up nello stesso anno, Lucille nel 1957 e Good Golly Miss Molly nel 1958. Si impose mixando una presenza scenica notevole con un sound accelerato e molto ritmato e una interpretazione vocale che non aveva precedenti. The original king of rock and roll, come lui amava farsi chiamare non riconoscendo il reame del "bianco" Elvis Presley portò nel nascente rock una carica trasgressiva che ne divenne rapidamente il marchio. La sua influenza si è fatta sentire praticamente in ogni genere, dal soul al rap. Più volte onorato da varie istituzioni: è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Songwriters Hall of Fame, e ha ottenuto svariati riconoscimenti.

Tutti Frutti' fu inserita nel 2010 nella Biblioteca del Congresso per il suo "sound ritmato e irresistibile, sposato a un'interpretazione vocale unica, che annunciò una nuova era per la storia della musica". Adorato dai grandi del rock e non solo come: James Brown, Otis Redding, Ray Charles, Bo Diddley, Paul McCartney, Mick Jagger, Bob Dylan e da Jimi Hendrix, che dichiarò: "Voglio riuscire a fare con la mia chitarra quello che Little Richard fa con la sua voce".

