Coronavirus, Cristiano Malgioglio si adegua alle regole: ecco come si è presentato per le vie di Milano

Non passa mai inosservato. Nemmeno quando, dopo tre mesi di clausura in casa, decide di mettere piene fuori. Passeggiando per le vie del centro di Milano. Cristiano Malgioglio è irriconoscibile. Cappello, mascherina, visiera in plexiglass e guanti neri (che ha sempre portato). “Dopo quasi tre mesi finalmente ho voluto farmi una passeggiata nel cuore di Milano. Mi si è chiuso il cuore nel vedere tanti negozi chiusi e quasi il deserto nella città - scrive Malgy su Instagram. Speriamo di ritornare come una volta per riprenderci la nostra vita”. Il post riceve migliaia di like.

Zero selfie perché è irriconoscibile. Una brevissima uscita e poi Malgioglio torna a casa. Dove sta lavorando al suo libro che, ci racconta una fonte anonima, verrà pubblicato molto presto. Si tratta di una serie di lettere d’amore segrete, mai divulgate, che il famoso paroliere ha deciso di mettere nero su bianco. Si ripercorre così un pezzo di vita, un pezzo di storia. Ma Cristiano starebbe anche componendo canzoni. Dopo i successi inarrestabili degli scorsi anni, ci sarebbe già un brano pronto per la sala d’incisione. Insomma, una volta finita l’emergenza, l’amatissimo Cristiano ci regalerà un altro tormentone. Un altro successo.

