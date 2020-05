Matteo Salvini, Elisa Isoardi vuota il sacco sulla loro storia d'amore: "Ecco perché mi sono innamorata di lui"

Francesco Fredella 25 maggio 2020 a

In che rapporto sono Elisa Isoardi e Matteo Salvini? La loro storia è finita all’improvviso. I due hanno voltato pagina (Salvini, tra l’altro, sembra che abbia preso casa a Roma con Francesca Verdini). Ma a DiPiù Tv la Isoardi torna a parlare dell’ex ministro dell’Interno. “Salvini? Tra noi c’è un dialogo sereno, ci sentiamo. Io mi sono innamorata di lui perché con me è sempre stato una persona stupenda - racconta la conduttrice de La prova del cuoco. Ora non ho fretta di innamorarmi di nuovo, del resto è pur vero che sono concentratissima sul lavoro”. Infatti, ancora non si sa se nella prossima stagione tv - cioè da settembre - sarà al timone de La prova del cuoco. ata al timone de La prova del cuoco. “Sono si single. Sto aspettando senza ansia la persona che sappia coinvolgermi”, conclude la Isoardi.

