Morto John Peter Sloan, quella violentissima lite con Sgarbi: corpo a corpo da Cristina Parodi

Addio a John Peter Sloan, l'insegnante d'inglese più famoso d'Italia, nonché volto noto in televisione, si è spento a 51 anni, una tragica morte improvvisa che lo ha colto in Sicilia , a Melfi, laddove si era trasferito ormai da qualche anno. Vulcanico e imprevedibile, nel corso ella sua carriera televisiva Sloan era rimasto coinvolto in numerosi battibecchi o furibonde liti. La più celebre? Sicuramente quella con Vittorio Sgarbi, nel lontano 2012, a Cristina Parodi Live su La7. Un alterco pazzesco, urlatissimo piuttosto volgare, in cui Sloan e Sgarbi - il critico d'arte con tanto di braccio ingessato - arrivarono ad affrontarsi corpo a corpo. Ve lo riproponiamo nel video qui sotto:

