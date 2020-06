David Guetta, il dj francese remixa un discorso di Martin Luther King per omaggiare George Floyd: social scatenati

02 giugno 2020 a

Il dj francese David Guetta è finito nella bufera per un remix. Durante un evento in streaming per raccogliere fondi per la lotta contro la pandemia di coronavirus (durante il quale ha raccolto oltre 670mila dollari), Guetta ha reso omaggio a George Floyd in modo che è stato giudicato quantomeno discutibile, remixando il celebre discorso di Martin Luther King. I have a dream pronunciato il 28 agosto del 1963 dopo la lunga marcia su Washington.

Per questo motivo è finito nel mirino dei social, con il video che è stato condiviso da migliaia di persone: "È il modo più bianco per reagire al razzismo", scrive un utente, uno dei tanti a criticare il disc jockey transalpino per lo scivolone. "Sono sicuro che è esattamente ciò che George Floyd avrebbe voluto", il commento ironico di un altro utente.

