Morgan in lacrime, il dramma della droga: "Mi serve una cura, perché ci sono ricaduto". Ridotto così

Periodo “strano e un po’ allucinante”. Così Morgan definisce il momento della sua vita che sta vivendo e che lo ha fatto ripiombare nel vortice delle dipendenze. Il cantante, all'anagrafe Marco Castoldi, ha spiegato di aver bisogno di una “cura disintossicante”. Ma per farlo - confessa a Oggi - servono le telecamere addosso, "in modo tale che potesse essere vista da tutti; così i miei detrattori non avrebbero più niente da dire. Basta”. Il motivo di questa sua ricaduta è legato all'ex fidanzata Angelica, “l’unica - rivela - che era riuscita a convincermi… Mi ha lasciato come un cane, e io sono ricaduto. Questa è la verità”, E ancora: "Perciò dico: accendiamo le telecamere. Ho bisogno di una motivazione, così non posso ingannare il pubblico. Vorrei documentare passo per passo che sto uscendo dalla dipendenza, già da adesso… Ci vuole forza, lo so. Ma io sono come Cristo, ho una forza pazzesca”.

Poi Morgan parla anche di un'altra donna altrettanto importante, Alessandra, la mamma di Maria Eco: “Io vedevo la storia con lei giunta a un suo epilogo. Bello, certo, perché avere un figlio è un magnifico regalo. È stupendo, e le ho detto grazie per tutti gli anni che ha dedicato alla mia vita…”. Ed è alla fine Morgan crolla e si lascia andare al pianto.

