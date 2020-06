Flavio Insinna e l'Eredità, telespettatrice sconcertata: "Perché mi ha bloccato su Twitter"

04 giugno 2020 a

Flavio Insinna è uno dei protagonisti della tv più divisivi in assoluto. I suoi programmi mietono successi di ascolti, da Affari tuoi a L'Eredità, eppure è incredibile come metà del pubblico che si raduna sui social non aspetti altro che un'occasione per criticarlo. Basta seguire in diretta i commenti alle puntate (registrate) del quiz preserale di Raiuno per constatarlo. Classica reazione da salottieri un po' inaciditi? Forse, ma c'è dell'altro.

Il "personaggio" Insinna ha assunto tutta un'altra piega quando qualche anno fa Striscia la notizia ingaggiò una clamorosa guerra senza esclusione di conti, diremmo personale, pubblicando i fuorionda in cui l'apparentemente pacioso conduttore prendeva a male parole un concorrente di Affari tuoi. Per quello scandalo venne allontanato dalla Rai, salvo farvi ritorno con L'Eredità. Molti telespettatori però gli rinfacciano l'astio e qualche eccesso vendicativo. Un fenomeno decisamente particolare. Scegliamo un tweet recente per mostrare cosa sia il "fenomeno Insinna". Una tranquilla signora di mezz'età ha scoperto di essere stata "bloccata" su Twitter da Insinna, proprio come forma di ripicca per le critiche (civili) che aveva espresso nei suoi confronti all'epoca del "nana-gate". Lei, oggi, è incredula. E non è la sola.

