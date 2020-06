Caterina Balivo, dopo Vieni da me addio anche alla Rai? "Non escludo nulla al momento", bomba a TvTalk

06 giugno 2020 a

"Non escludo nulla al momento". Caterina Balivo sgancia la bomba a TvTalk: potrebbe lasciare la Rai e andare a Mediaset dopo aver deciso di chiudere la sua esperienza a Vieni da me. "Le proposte di lavoro si accettano se c’è un bel progetto che ti piace. Io dal 1999 sono in Rai, sono sempre stata grata alla Rai". Poi, appunto, l'apertura a nuove avventure anche se, chiarisce la conduttrice, il rapporto con il direttore di Raiuno Coletta è stato ottimo.



Resta il motivo di fondo del suo addio a Vieni da me: la tv del pomeriggio ha stancato Caterina. "Penso di non avere più quella energia per fare un altro anno di Vieni da me. Per rispetto del pubblico e delle mie sensazioni ho deciso di lasciarlo”. Resta invece la (tanta) voglia di provare qualche altra fascia oraria o collocazione nel palinsesto. Vedremo.

