Diletta Leotta, ladri in casa e furto da 150mila euro? Clamoroso: come si è fregata da sola

Chissà da quanto tempo l'avevano presa di mira. E non certo per la sua bellezza o per complimentarsi per la bravura con cui si cimenta nel suo lavoro di conduttrice televisiva sulla piattaforma su Dazn. Di Diletta Leotta ad interessare sono stati piuttosto i suoi beni, quelli che abbelliscono chi bella proprio non è, e che riescono a rendere ancora più bella chi da madre natura è stata abbondantemente graziata. Come la Leotta. Gioielli, orologi, monili che la 29enne nata in Sicilia da padre avvocato civilista, custodiva gelosamente nella cassaforte del suo appartamento nel cuore della movida milanese, a due passi da Corso Como. Una casa da sogno che fan, e malintenzionati, hanno imparato a conoscere proprio grazie a lei che ne ha pubblicato ogni angolo al punto da poterne ricostruire la piantina con un po' di pazienza.

NESSUN TIMORE

Non c'è da stupirsi, dunque, se a frenare i ladri non è stato nemmeno quel nono piano, con vista su Milano e con tanto di terrazzo. Che anzi li ha aiutati ad entrare facilmente nell'appartamento forzando una porta-finestra. Una volta dentro, si sono impadroniti di gioielli - non sappiamo se trattasi di anelli, bracciali, spille o collane, ma poco importa - e orologi. Si parla di otto "esemplari" che hanno Rolex come marchio. E si capisce da qui che la posta in gioco forse era troppo alta per i ladri, che hanno pianificato il colpo aspettando il momento giusto per agire. Momento che è stato servito su un piatto d'argento dalla stessa conduttrice. La quale, esausta come tutti dalla clausura forzata, sabato scorso non ha resistito e ha raccontato al mondo, attraverso i social, il suo ritorno alla normalità che per lei significa anche e soprattutto la ripresa delle partite di calcio.

E così su Instagram ha pubblicato una foto, l'ennesima, per avvisare i suoi ammiratori del suo rientro in studio per condurre la sua trasmissione sulla Serie A. "Diletta gol" si chiama la "creatura" che conduce ormai da qualche anno. il bottino Quale migliore occasione per i delinquenti per poter agire? E così hanno fatto, certi che sabato sera in casa la Leotta non c'era. E per nulla intimoriti nemmeno dal fatto che il compagno della conduttrice è un pugile (il tatuatissimo Daniele Scardina con cui dallo scorso anno fa coppia fissa), hanno preso quel che potevano. Oltre ai gioielli e agli orologi, son spariti anche un bel po' di soldi in contante. E il valore "finale" del bottino che i ladri per nulla improvvisati sono riusciti a portare via pare si aggiri intorno ai 150mila euro. Niente male. Quando nella notte tra sabato e domenica la Leotta è tornata a casa, ha trovato tutto sottosopra e ci ha messo poco a realizzare che qualcuno aveva fatto la "spesa". Ha chiamato la polizia e sul posto è intervenuta la Scientifica per i rilievi del caso. Al vaglio degli inquirenti ci sono quindi le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che di certo non sono patinate come quelle di Instagram.

