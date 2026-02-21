Diletta Leotta, "come sono a letto": la confessione da censura

"Sono siciliana, a letto sono un vulcano. Mi do la lode": Diletta Leotta lo ha rivelato ai microfoni del podcast di Victoria Cabello, dimostrando di avere un temperamento passionale. Dopodiché, quando si è passati alla carriera, la conduttrice pare aver lanciato una frecciatina piuttosto chiara ai vertici Mediaset in merito alla gestione del reality La Talpa. Nonostante il grande impegno da parte sua, infatti, il format non ha raggiunto buoni risultati negli ascolti come invece si era sperato. E parlando proprio di questo, la Leotta non ha nascosto un certo disappunto: "Non sono abituata a programmi non in diretta".

Poi, tornando sul suo lavoro attuale, ha confessato: "Ora che faccio programmi un po’ mi manca lo stadio". E ancora: "Mi piace raccontare le storie, tifo per quelle". Quando le è stato chiesto quale programma vorrebbe "rubare" se ce ne fosse la possibilità, lei ha risposto scherzando: "La vita in diretta per trasformarla in La vita in Diletta. Sono molto autoreferenziale".