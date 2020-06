Adriano Pappalardo, dramma sul set per il figlio Laerte: crollo e ricovero immediato

Francesco Fredella 12 giugno 2020 a

Grande paura dopo il ciak sul set. Il figlio di Adriano Pappalardo, Laerte, si è sentito male. Improvvisamente. Il 118 lo ha trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Secondo le prime indiscrezioni non sarebbe nulla di grave. Laerte, 44 anni, intorno alle 22.30 di ieri, ha accusato un lieve malore che è diventato sempre più pesante e alcuni suoi colleghi hanno deciso di chiamare i sanitari. Laerte si trovava a Marina di Camerota e c’era anche suo padre Adriano.

Il figlio del cantante è noto alle cronache rosa anche per la sua relazione con Selvaggia Lucarelli, che conobbe ai tempi della partecipazione all’Isola dei famosi di suo padre. Era il 2007. I due si sono sposati e hanno avuto un figlio. Il matrimonio è durato tre anni. Ma quell’amore è finito nella burrasca dopo la denuncia della Lucarelli che lo accusava di aver violato gli obblighi di assistenza familiare nei confronti del figlio. Pappalardo, però, si è difeso da questa accusa pesantissima. Oggi Laerte, attore di professione, è felicemente fidanzato con Laura De Gaetano.

