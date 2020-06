Terence Hill, la pazzesca rivelazione della figlia di Bud Spencer: "Quando avevo 10 anni..."

12 giugno 2020 a

Parla Cristina Pedersoli, la figlia di Bud Spencer, che a papà ha dedicato un intero libro che sta per uscire. Lo fa in una toccante e lunga intervista al Corriere della Sera, in cui rivela particolari inediti sul suo passato. I primi ricordi di papà? "Le piccole magie per farmi accettare una puntura. Faceva comparire una moneta dietro il mio orecchio, una volta perfino un pulcino. La cosa più incredibile era quando si infilava una sigaretta accesa nella bocca, e poi l'apriva con la cicca ancora incandescente", ricorda Cristina.

Ma il passaggio più divertente è quello su Terence Hill, lo storico "socio" di papà Bud Spencer in una miriade di film. "È come uno zio. Quando avevo dieci anni ero innamorata di lui, era di una bellezza incredibile, con modi sempre gentili e affabili. Lui e papà erano agli antipodi, ma erano due gentiluomini e il fatto di essere entrambi credenti li univa. Ogni tanto viene a cena a casa di mamma, ci lega un affetto profondo", rivela la Pedersoli.

