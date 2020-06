Striscia la notizia, auguri alla ex velina bionda Veridiana Mallmann: lei e Melissa Satta, il video dello striptease mozzafiato

14 giugno 2020 a

"Tanti auguri". Striscia la notizia su Twitter augura buon compleanno a Veridiana Mallmann, 34enne ex velina bionda in coppia con (l'indimenticabile) Melissa Satta nel 2008. Oggi l'ex modella brasiliana di origini tedesche ha lasciato il mondo della tv e vive lontano dai riflettori, fa l'imprenditrice ed ha dunque decisamente cambiato vita.

Ma nell'immaginario dei telespettatori italiani rimarrà sempre quella degli "stacchetti" sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci, con i conduttori Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti a guardarla estasiati dal basso verso l'alto. Anche per questo Striscia ha scelto il modo più spettacolare per salutarla: un collage di balletti e striptease al cardiopalma. Perché una velina è per sempre.

