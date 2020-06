Flavia Vento al Grande Fratello Vip: indiscreto, il secondo colpo di Signorini dopo la Gregoraci?

Francesco Fredella 15 giugno 2020 a

Arriva un altro rumor. Flavia Vento, secondo TvBlog, potrebbe essere nel cast del Grande Fratello Vip. Si tratta, per adesso, solo di un’indiscrezione. Nulla di più. Adesso potremmo trovarci di fronte al secondo concorrente del reality di Alfonso Signorini, che torna a settembre. L’altra concorrente in lista è la Gregoraci, ex di Briatore. Ma anche in questo caso nn ci sono conferme ufficiali. Signorini, stando alle ultimissime, sta lavorando giorno e notte all’edizione che parte tra pochi mesi. Sarà piena di colpi di scena. Ci sarà, sul divanetto degli opinionisti, Pupo. Mancherà Wanda Nara. E’ rebus sulla sostituta. Ma le voci e gli spifferi si ricorrono.

