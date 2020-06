Fiorello, terrore pure: incendio in camera da letto, "gravissimi danni"

Francesco Fredella 24 giugno 2020 a

Fiamme a casa di Fiorello. Tanta paura e per fortuna pochi danni (almeno stando alla prima ricostruzione). Un incendio sarebbe divampato nella sua abitazione alla Camilluccia, alla periferia di Roma nord. Si tratterebbe di un corto circuito scoppiato in camera da letto. I soccorsi sono stati immediati, per fortuna - secondo la ricostruzione di Leggo - non ci sarebbero danni ingenti all’abitazione del presentatore.

Al momento dell’incendio Fiorello e i membri della sua famiglia non erano in casa. Ancora non si conoscono i motivi dell’incendio. “Le fiamme sono divampate nella camera da letto” si legge su sito. Adesso si attendono precisazioni dallo showman.

