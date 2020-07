Pierluigi Diaco e lo scontro con Matano: "Nessuna rissa, gli ho detto che è stato sleale con la Cuccarini. Ma chi c'è dietro?"

02 luglio 2020 a

"Alberto Matano è stato sleale con l'amica Lorella Cuccarini". È lo stesso Pierluigi Diaco, su Twitter, a intervenire per commentare la notizia di una presunta "quasi-rissa" con il conduttore della Vita in diretta. Notizia smentita dal padrone di casa di Io e te, ma le polemiche non finiscono: "Gli ho detto con educazione quello che penso. Non volevo che il mio giudizio gli fosse riportato", scrive Diaco. "Non ci sono state urla, scenate, né erano presenti dirigenti Rai". Quindi, nessuna "scena imbarazzante" fuori dagli studi Rai. Eppure, Diaco lancia un altro sasso: "Mi chiedo come fa a circolare una indiscrezione falsa. Dettata da chi?". Che ci sia una talpa interessata a viale Mazzini? Per la cronaca, chi ha riportato quella notizia ha riferito di un Matano rimasto in silenzio, senza reagire. Un gran signore, quasi una vittima. Che Diaco si riferisse proprio a quello?

