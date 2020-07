Robert De Niro ridotto sul lastrico dal coronavirus a 76 anni: quanti milioni di dollari ha perso in due mesi

11 luglio 2020 a

Il coronavirus ha ridotto sul lastrico anche Robert De Niro. Sembrava impossibile, ma l'attore mito di Hollywood, a 76 anni suonati, deve affrontare una drammatica crisi economica legata all'epidemia. Il lockdown ha azzerato gli introiti della sua catena di ristoranti ultra-chic Nobu (3 milioni di dollari di perdite ad aprile, 1,87 a maggio), costringendo De Niro a chiedere in prestito mezzo milione di dollari per pagare alcuni investitori. Con il suo Greenwich Hotel costretto per mesi a restare chiuso, la star è rimasta senza liquidità. A questo si aggiunge il divorzio milionario dalla ex moglie Grace Hightower, che dopo 11 anni di matrimonio l'ha trascinato in tribunale accusandolo di aver tagliato d'imperio il tetto della sua carta di credito da 100mila a 50mila dollari.

