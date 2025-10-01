Libero logo
Flotilla
BeatriceVenezi
Garlasco

Tilly Norwood, chi è l'attrice che sconvolge il mondo del cinema

di Maria Pia Petrarolimercoledì 1 ottobre 2025
Tilly Norwood, chi è l'attrice che sconvolge il mondo del cinema

(Ansa)

1' di lettura

L'attrice Tilly Norwood sta facendo girare la testa a tutti a Hollywood. Peccato però che non si tratti di una persona reale, ma generata dall'Intelligenza artificiale. A "disegnarla" è stata la scrittrice comica e attrice olandese Eline Van der Velden che l’ha generata all’interno di Xicoia, il suo studio che rappresenta talent AI. Si tratta di un’attività che crea talenti per lo spettacolo dotati di personalità e biografia.

La Norwood è proprio la prima di queste creazioni. Dopo essere stata lanciata dalla sua creatrice sui social, è stata anche presentata come “la nuova Scarlett Johansson o la prossima Natalie Portman” al Film Festival di Zurigo nella sezione industry lo scorso 27 settembre. Un evento che non ha potuto non attirare l'attenzione degli addetti ai lavori, in particolare degli attori, secondo cui questa creazione andrebbe a penalizzare il loro lavoro. 

Soelberg uccide la madre, "primo caso di omicidio assistito dall'intelligenza artificiale"

Quello di Stein-Erik Soelberg è un caso destinato a "fare scuola", una tragedia a suo modo storica. Que...

A insorgere è stata, tra gli altri, la celebre attrice australiana Toni Collette, che ha commentato la notizia con una serie di emoji di facce che urlano. Mentre Emily Blunt, in un'intervista ai microfoni del podcast Awards Circuit di Variety, ha commentato: "No, sul serio? È  un'intelligenza artificiale? Oddio, siamo fregati. È davvero, davvero spaventoso. Dai, agenzie, non fatelo. Per favore, smettete di toglierci la connessione umana". 

Serie A, il pronostico di ChatGpt: chi vince lo scudetto, chi crolla

La nuova Serie A parte con tante incognite e una certezza: ogni squadra ha motivazioni forti per la stagione che sta per...

Qui Hollywood L’Academy ha dei furbetti da Oscar

Sleepy Joe Joe Biden "ha firmato il contratto", clamoroso: sbarca a Hollywood, ecco come

Scatti Meghan Markle, "serata per sole donne": dove la beccano, schiaffo a Henry

tag
hollywood
tilly norwood

Qui Hollywood L’Academy ha dei furbetti da Oscar

Sleepy Joe Joe Biden "ha firmato il contratto", clamoroso: sbarca a Hollywood, ecco come

Scatti Meghan Markle, "serata per sole donne": dove la beccano, schiaffo a Henry

ti potrebbero interessare

1753x925

L’Academy ha dei furbetti da Oscar

Gabriele Galluccio
311x176

Joe Biden "ha firmato il contratto", clamoroso: sbarca a Hollywood, ecco come

311x176

Meghan Markle, "serata per sole donne": dove la beccano, schiaffo a Henry

311x176

Los Angeles, "picco prima degli incendi": ipotesi sconvolgente sulla causa del disastro

Matteo Legnani