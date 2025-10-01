Tilly Norwood, chi è l'attrice che sconvolge il mondo del cinema

L'attrice Tilly Norwood sta facendo girare la testa a tutti a Hollywood. Peccato però che non si tratti di una persona reale, ma generata dall'Intelligenza artificiale. A "disegnarla" è stata la scrittrice comica e attrice olandese Eline Van der Velden che l’ha generata all’interno di Xicoia, il suo studio che rappresenta talent AI. Si tratta di un’attività che crea talenti per lo spettacolo dotati di personalità e biografia.

La Norwood è proprio la prima di queste creazioni. Dopo essere stata lanciata dalla sua creatrice sui social, è stata anche presentata come “la nuova Scarlett Johansson o la prossima Natalie Portman” al Film Festival di Zurigo nella sezione industry lo scorso 27 settembre. Un evento che non ha potuto non attirare l'attenzione degli addetti ai lavori, in particolare degli attori, secondo cui questa creazione andrebbe a penalizzare il loro lavoro.