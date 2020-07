Andrea Roncato, la confessione della ex Stefania Orlando: "Ci siamo incontrati in Rai, tante lacrime ma...". Soffiata pesante sulla seconda moglie

18 luglio 2020 a

a

a

Hanno fatto coppia negli anni 90, Andrea Roncato e Stefania Orlando. Sono stati sposati per poco più di 2 anni, poi nel 1999 la loro storia d'amore è finita. E pare che negli ultimi anni la situazione sia precipitata, loro malgrado. Alfonso Signorini pensa di portarli entrambi al Grande Fratello Vip, nonostante si siano entrambi rifatti una vita: lui con Nicole Moscariello, lei con Simone Gianlorenzi. La loro convivenza nella casa potrebbe riservare turbolenze, dentro e fuori dal reality.

x 1 / 11

"Ci siamo incontrati per caso, in Rai, l'inverno scorso - ha rivelato la Orlando proprio al settimanale Chi diretto da Signorini -, ma dopo tante lacrime versate non siamo riusciti a trovare un punto d'incontro". Il riferimento, è al loro rapporto interrotto dopo un periodo iniziale post-separazione di grande affetto reciproco. "Non parlerei di colpe, ma di scelte. Lui, stando a quanto mi ha detto in quell'occasione, sostiene che sua moglie sia molto gelosa e poco aperta alle famiglie allargate Un vero peccato perché gli affetti vanno sempre preservati". Insomma, ci sarebbe il veto di Nicole sulla frequentazione dei due ex coniugi, come semplici amici. "Non posso attribuire ad Andrea la colpa di tutto - spiega la Orlando riguardo la separazione -. Sono stata io a mettere un punto dopo una serie di problemi che, per rispetto del mio ex marito, non rivelerò (all'epoca il gossip riferiva di tradimenti seriali, l'attore poi confessò di aver avuto problemi di droga, ndr). A ogni modo, negli anni, dopo la separazione, eravamo comunque riusciti a mantenere un rapporto splendido". Chissà che il GF Vip non contribuisca a farlo rinascere, con tutti i rischi annessi e connessi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.