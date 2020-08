Striscia la Notizia, ricordate Veridiana Mallmann? Ecco che fine ha fatto e com'è oggi

01 agosto 2020 a

Ve la ricordate Veridiana Mallmann, modella e soprattutto ex velina di Striscia la Notizia? Classe 1986, al tg satirico di Canale 5 ci arrivò a 22 anni, accanto a Melissa Satta e al posto della connazionale Thais Souza Wiggers. Ma dopo Striscia, di lei quasi non si è più sentito parlare. Veridiana venne scelta da Antonio Ricci in persona per la sua somiglianza co Thais, che era rimasta incinta di Teo Mammucari. Dopo Striscia partecipò all'Isola dei famosi, si parlò di lei per un flirt con Leonardo Tumiotto e poi si sono perse le tracce. Nel 2014 il matrimonio con l'imprenditore italiano Simone Giancola, dopo tre anni di fidanzamento. “Quando sono arrivata in chiesa con mio papà e dall’ingresso ho visto Simone che mi aspettava all’altare. Vedevo soltanto lui.. Era bellissimo e mi guardava emozionato. Meno male che mio padre mi ha aiutato a camminare", ha affermato. In una recente intervista, ha affermato: "Lo ammetto: quando vedo Striscia la Notizia mi emoziono. Detto questo, no. Non mi manca. Il mondo dello spettacolo non dà certezze, mentre la mia azienda di autoabbronzanti rappresenta un’attività stabile", ha concluso Veridiana palesando un pizzico di nostalgia almeno per il tg satirico.

