Non solo muscoli, ecco i più belli d'Italia

Francesco Fredella 04 agosto 2020 a

a

a

Belli e belle. Tutti in fila, rigorosamente con la fascia ed il sorriso. Si è conclusa con successo, allo Stadio del Mare di Pescara, la finalissima Miss e Mister Miss Grand Prix. La vincitrice del titolo di reginetta di uno dei concorsi di bellezza nazionali più famosi d’Italia è la pescarese Camilla De Bernardinis mentre lo scettro di più bello del Bel paese è stato consegnato al 24enne di Torre del Greco Giuseppe Moscarella.

La kermesse è stata condotta da Jo Squillo con un ricco parterre di ospiti, tra cui Anna Falchi, Serena Grandi, Beppe Convertini, gli stilisti Rocco Barocco e Antonio Ventura de Gnon Camilla e Giuseppe hanno vinto su una rosa di 60 fra ragazzi e ragazze. Dopo le selezioni “on the web”, svoltesi durante il periodo del lockdown, entrambi si sono trovati a Pescara per le prefinali e le finali nazionali dei due concorsi.

Quindi, al concorso sono approdate ventiquattro finaliste per Miss Grand Prix e trentadue finalisti per Mister Italia (tra cui il pescarese di Spoltore Samuel Dalloni). Camilla De Berardinis, 17 anni, studentessa all’istituto tecnico per il turismo, ha vissuto il sapore del del trionfo nella propria città. “E’ stata un’esperienza magnifica, non mi aspettavo certo di vincere, ero già felice di aver partecipato - racconta. La prima dedica va ai miei genitori, Manuela e Cristiano, e a nonna Pina che era tra il pubblico sabato sera a fare il tifo per me”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.