Cristina Plevani, l'orrore alla notte dei Telegatti: ""Non era lucida, ridevano di lei", ciò che non si era mai saputo

Ricordate Cristina Plevani, la storica vincitrice della prima edizione del Grande Fratello? Torna a parlare e lo fa in una lunga intervista concessa a Di Lei, dove oltre a ripercorrere la sua carriera e le mille difficoltà incontrate, racconta anche un aneddoto sulla sera dei Telegatti che non aveva mai raccontato prima: "C'è un episodio che non ho mai raccontato a nessuno che davvero mi ha colpita in negativo - premette la Plevani -. Eravamo alla registrazione della premiazione dei Telegatti che stava durando tantissimo. Ad un certo punto sale sul palco Liz Taylor ed inizia a raccontare di Richard Burton, il suo grande amore", sottolinea. E ancora: "Alle mie spalle era seduto un gruppo di attrici italiane, molto famose. Iniziarono a ridere di lei, anzi sghignazzavano proprio, come tante delle persone presenti, solo perché questa donna, una delle attrici più famose del mondo, non era lucidissima. Quelle prese in giro, quel darsi di gomito, l’ho trovata una delle più grandi mancanze di rispetto a cui abbia mai assistito, nei confronti di un’icona mondiale. Ho pensato che se il mondo dello spettacolo significava quello, non mi ero persa nulla", ha concluso Cristina Plevani, spiegando di fatto le ragioni per le quali l'aver lasciato lo show-biz, per lei, non sia mai stato un enorme dispiacere.

