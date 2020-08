Antonella Clerici, decisione a sorpresa Rai: "È sempre Mezzogiorno" slitta, "c'è un problema tecnico"

14 agosto 2020 a

Piove sul bagnato per Antonella Clerici. L'atteso ritorno in tv con il suo nuovo cooking show È sempre Mezzogiorno è rimandato. Raiuno infatti ha deciso di prolungare C'è tempo per..., il programma condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi, fino al 18 settembre, e nella nuova collocazione oraria delle 12, stessa fascia prevista per la Clerici. Slitta, dunque, l'esordio dell'atteso sostituto dello storico La prova del cuoco: Antonellina, che ha contribuito a estromettere dai palinsesti di viale Mazzini la sua erede/rivale Elisa Isoardi, non comincierà come previsto il 7 settembre.

Motivo? "Un problema tecnico-logistico", fanno sapere da viale Mazzini. La Clerici avrebbe dovuto condurre lo show dalla sua villa in campagna ad Arquata Scrivia, ospitando 30 tecnici Rai. Con l'emergenza coronavirus ancora attuale, la presentatrice non si sarebbe sentita di mettere a rischio la salute della manovalanza e si sarebbe dunque offerta di spostarsi, lei da sola, negli studi milanesi della tv pubblica. Piccolo problema: i lavori sulla scenografia sono leggermente in ritardo e da qui la decisione di "tappare il buco". Nell'attuale fascia mattutina di Convertini e Falchi tornerà regolarmente, dal 7 settembre, la neo-mamma Eleonora Daniele con il suo ormai collaudato e confermatissimo Storie italiane. Mentre fino al 18 settembre, come detto, C'è tempo per... sfiderà Forum , la corazzata Mediaset guidata come sempre da Barbara Palombelli.

