Fausto Leali al Grande Fratello Vip, il colpo a sorpresa di Signorini

Adesso la new entry al Grande Fratello Vip potrebbe essere Fausto Leali. Un bel colpo per Alfonso Signorini, che nei giorni scorsi ha "provinato" il cantante. Per lui non sarebbe l’unico reality show: Ora o mai più, poi è stato coach a Music Farm e a Ballando con le stelle, Tale e Quale Show e Il Cantante Mascherato. Leali, con una carriera lunga 50 anni alle spalle, potrebbe dire presto sì al direttore di Chi. Per lui, che ha sposato da pochi anni una donna foggiana, si tratterebbe di un’avventura nuova. Emozionante. L’indiscrezione è stata pubblicata da TvBlog. Accanto al nome di Leali ci sono anche Flavia Vento, Elisabetta Gregoraci, Paolo Brosio, Francesco Oppini e Stefania Orlando. Gabriel Garko, invece, non varcherà la casa. Una fake news, come lui stesso ha puntualizzato.

