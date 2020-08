Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, c'è anche Mogol a Cellino: "Qualcosa bolle in pentola"

Francesco Fredella 19 agosto 2020 a

Prima Bocelli, poi Malgioglio. Infine Mogol. A Cellino è un andirivieni di big della musica. Casa Carrisi è aperta. E ad accogliere il paroliere più famoso di sempre ci pensa, insieme ad Al bano, Loredana Lecciso (compagna del cantante). Sembra, infatti, che Mogol abbia cenato a Cellino con il Leone della musica italiana e la sua compagnia. Ovviamente hanno chiacchierato a lungo sul panorama musicale. E sorge un dubbio: se ci fosse qualche nuovo progetto all’orizzonte? Poche settimane fa, da Al Bano, era arrivato Bocelli. Anche in questo caso una cena (a base di musica). Poi un’altra chiacchierata: uno scambio di vedute sul futuro. E se Al Bano volesse riunire i più grandi talenti della musica attorno a sé per un nuovo progetto? I fan già sognano. Chiassà cosa bolle in pentola. Dal quartier generale di Al Bano non parla nessuno. Silenzio assoluto.

