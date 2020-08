Vanessa Incontrada, dopo Carlo Conti e i Music Awards il colpo di scena: "Non mi rivedrete più così tanto"

27 agosto 2020 a

"Non mi rivedrete più così tanto": Vanessa Incontrada, intervistata da Telesette, getta in allarme i suoi fan. A settembre condurrà con Carlo Conti i MusicAwards, quest'anno dedicati alla beneficenza per le maestranze del mondo dello spettacolo colpite dalla crisi del coronavirus. Quindi, spiega, "dopo le repliche di Zelig, Non dirlo al mio capo e 20 anni che siamo italiani non mi rivedrete più così tanto". Il motivo, rivela l'attrice e presentatrice spagnola, è un fitto calendario di impegni professionali che la terranno lontana dal piccolo schermo per molti mesi.

"A settembre sarò con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi. Poi riprenderò il tour teatrale che avevo interrotto e a marzo sarò sul set di una nuova serie", il cui titolo però resta top secret.

