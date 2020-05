Vanessa Incontrada e Amici Speciali, il giallo sulla sua assenza. Il silenzio e la voce: colpo di scena a Mediaset?

12 maggio 2020 a

Il giallo Vanessa Incontrada prosegue. Amici Speciali sarà al via venerdì 15 maggio, tra pochissimi giorni, e l'attrice spagnola è a tutti gli effetti esclusa dal cast nonostante poche settimana fa lei stessa avesse dato per scontata la propria presenza. Maria De Filippi ha scelto tra i giudici Gerry Scotti, Giorgio Panariello, Eleonora Abbagnato e Sabrina Ferilli, mentre tra i professori ci sarà Alessandra Celentano ma non Veronica Peparini.

E la bella Vanessa? Più di un follower ha notato che da qualche giorno sui social non scrive più una riga sull'imminente show, a differenza del passato. Nessuna dichiarazione, nessun cinguettio, nessun indizio. Maldipancia con Mediaset o colpo di scena in arrivo?

