Rai, colpaccio per Vanessa Incontrada? Quel video emblematico: "Sanremo… stanno arrivando”

Francesco Fredella 25 agosto 2020 a

Adesso l’annuncio di Vanessa Incontrada, che ancora una volta utilizza i social per mettersi in contatto con i follower, fa sognare tutti. “Sanremo… stanno arrivando”, scrive sui social. E subito, a raffica, partono i commenti. Spifferate su spifferate, indiscrezioni dopo indiscrezioni: cosa nasconde questa frase? In questi giorni la Incontrada è in tv. Per lei doppio appuntamento - in replica - sia in Rai, sia in Mediaset. Tra l’altro l’attrice, molto amata dal pubblico, dopo il lockdown ha riaperto il suo negozio di abbigliamento e ha postato su Instagram un video al lavoro con le due commesse.

Appunto, dal quel video è nato tutto: Vanessa cantava e le due ragazze hanno incontrato con lei una brano. Poi la frase, scherzosa, su Sanremo. Adesso, secondo una parte dei fan questo video su Ig potrebbe nascondere ben altro. In pratica, si potrebbe vociferare un arrivo di Vanessa sul palco dell’Ariston. Condizionale sempre d’obbligo perché non c’è, al momento, alcuna notizia certa.

