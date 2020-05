Amici Speciali, Vanessa Incontrada fatta fuori all'ultimo? Svelati i 4 nomi dei giudici d'eccezione

07 maggio 2020 a

Amici Speciali scalda i motori: il programma di Maria De Filippi andrà in onda a partire da venerdì 15 maggio, ovviamente in prima serata. Non solo la data ufficiale, nelle ultime ore sono stati resi noti anche i nomi dei quattro giudici d’eccezione: si tratta di Giorgio Panariello, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Eleonora Abbagnato. C’è però un piccolo rebus legato a Vanessa Incontrada, che qualche giorno fa aveva confermato la sua presenza ad Amici Speciali: “La situazione è uguale per tutti - aveva dichiarato in una diretta social - anche nel mio settore per adesso è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate del programma”. In attesa di una spiegazione ufficiale, le possibilità sono due: o la Incontrada avrà un altro ruolo oppure è stata silurata per far spazio a uno dei nuovi quattro giudici.

Amici Speciali, tre donne per Maria De Filippi: la svolta, ecco i nomi

